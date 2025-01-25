忙しい朝は、1分1秒でも貴重。でも、朝食はしっかり食べたい。そんな矛盾する願いを叶えてくれるスゴいトースターがMakuakeに登場しました。その名も「爆速リベイクトースター」（7425円〜 1月23日現在）。なんとトースト1枚をわずか約90秒で焼き上げるという爆速っぷり。確かにこれなら、顔を洗っている間にこんがりトーストが焼き上がって、すぐに食べられそう。そんなスゴ技トースターの魅力を爆速で探っていきましょう。近年、