¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç2024Ç¯12·î¡¢²òÂÎ¹©»öÃæ¤Î5³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤¬ÊøÍî¤·¡¢³¹Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÀÆ¤ËÆ¨¤²½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÕ¤ê¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëº½Ô¼¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊøÍî¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î½»¿Í¤Ï1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤ËÂàµîºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³¹Ãæ¤Ëº½Ô¼¡Ä¿Í¡¹¤¬°ìÀÆ¤ËÆ¨¤²½Ð¤¹¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç2024Ç¯12·î12Æü¡¢³¹Ãæ¤Ëº½Ô¼¤¬Ç÷¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬°ìÀÆ¤ËÆ¨¤²½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²òÂÎ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿5³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤¬ÊøÍî¤·¤¿