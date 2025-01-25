高須クリニックの高須克弥氏は1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。友人の独特な箸の持ち方を公開し、反響が寄せられています。【実際の投稿：高須克弥、友人の箸の持ち方に反響】「好きなように持っていいんだよ」高須氏は「上流階級の箸の持ち方なう」とつづり、1本の動画を投稿。食事の席で同席した友人の独特な箸の使い方を公開しました。友人はトングのように逆手で箸を握っています。見慣れない箸使いですが、慣れた様子で