『anan』の初代アートディレクターと絵本『ぐるんぱのようちえん』を描いた人物が同一人物だと知る人はどれくらいいるだろう。『anan』『POPEYE』『BRUTUS』の創刊に携わり、絵本作家として70冊余りを描いた堀内誠一さん。ほかにも旅行記や写真論の執筆など、多彩な仕事の全貌を本展「堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE」ではFASHION・FANTASY・FUTUREと3つのセクションに分け、独立した展覧会に見立てている。“F”で始まる3つ