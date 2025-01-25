映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の終盤に登場したマイティーストライクフリーダムガンダムを収録した「機動戦士ガンダム GフレームFA 07」が2025年1月27日（月）に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。また『機動戦士ガンダム』のゲルググ／ゲルググ指揮官機、『機動戦士Zガンダム』のハンブラビもラインナップされている。＞＞＞個別にアップで！「機動戦士ガンダム GフレームFA 07」＆1月27日の食玩の画像を見