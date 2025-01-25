カリフォルニア州ロサンゼルスの連邦地検は23日（日本時間24日）、ドジャース・大谷の元通訳で、銀行詐欺罪などに問われた水原一平被告（40）に禁錮4年9月と釈放後3年間の保護観察処分、大谷への約1700万ドル（約26億円）の賠償などを求刑。量刑は2月6日（同7日）に同州サンタアナの連邦地裁で言い渡される。提出された裁判資料には、水原被告の両親と妻からの手紙も含まれており、米スポーツサイト「Heavy.com」がその内容を