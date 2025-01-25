28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¿·²°Éß3ÃúÌÜ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹R¡£Æî°¤ÁÉÂ¼¤Ë¡Ö°¤ÁÉµ×ÌÚÌîÍÒ¡×¤ò¹½¤¨¤ë¥¤¥Ó¥¤noriaki¤µ¤ó¤È°ËÈæ°æËüµ®¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎºîÉÊÅ¸¡£¾·¤­Ç­¤ä¤¨¤Ó¤¹¡¢Âç¹õ¤Ê¤É¤ÎÅÚ¿Í·ÁÌó60ÅÀ¤ÈºùÀ÷¤á¤äÀÄ¼§îØ¡Ê¤æ¤¦¡Ë¤Î´ïÌó50ÅÀ¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£