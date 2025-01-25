静岡なのに奄美（鹿児島県）、近鉄なのに「けいはん」――そんな異色の列車が登場します。大井川鐵道（静岡県島田市）は2025年1月26日(日)〜3月2日の土日に、奄美の郷土料理が食べられる完全予約制の観光ダジャ列車『鶏飯電車』を運行します。使用車両は元近鉄16000系、完全予約制。社長・鳥塚亮さんの「（元）近鉄なのにけいはん（京阪）電車」に端を発し企画された、観光ダジャ列車の第一弾。鶏飯とは、白飯の上にほぐした鶏肉・