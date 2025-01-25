日本馬術連盟の表彰式が25日、都内のホテルで行われた。“初老ジャパン”の愛称で話題となったパリ五輪総合馬術団体銅メダルメンバーが名誉総裁賞を受賞した。4人には同連盟から300万円ずつの報奨金が贈られた。最年長48歳の大岩義明（nittoh）は壇上で伝説的英雄である西竹一（バロン西）の石碑がある硫黄島を訪問したことを明かした。「パリの後に自分はどうするか考えることもあったが、西大佐の碑の前で、ロサンゼルス五輪