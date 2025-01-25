【モデルプレス＝2025/01/25】元SKE48の石田安奈が24日、ABEMA『ダマってられない女たち』第6話に出演。豪華な自宅を公開した。【写真】元SKEメンバー、家賃170万自宅公開◆石田安奈、家賃170万港区マンション公開今回はSKE48を卒業して7年、現在は2児のセレブママとして港区子育てを発信し、話題を呼んでいる石田に密着。番組では、4LDK・260平米で家賃170万円の石田の自宅マンションへ。玄関には高級ブランド・DIORの約100万円の