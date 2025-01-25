¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡á18Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥Õ¥ê¥¹¥³¡ÊNBAE¡¦¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA²¼Éô¤ÎG¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÏÅ¨ÃÏ¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿½£¥¹¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¥º¤Ç¤Î¥¹¥«¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢26Ê¬1ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È3ËÜ¤ò´Þ¤à14ÆÀÅÀ¡¢3¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï124¡½114¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë