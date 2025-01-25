·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÅ´Æ»2¼Ò¤¬¡¢±¿Å¾»ÎÉÔÂ­¤òÍýÍ³¤Ë2·î¤«¤éÁê¼¡¤®¸ºÊØ¤¹¤ë¡£·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ç·ÐÈñ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢½½Ê¬¤ÊÊó½·¤òÊ§¤¨¤º¿·¤¿¤Ê±¿Å¾»Î¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¸ºÊØ¤Ç¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬±ó¤Î¤¯Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£±¿Å¾»ÎÉÔÂ­¤Ç±¿¹ÔËÜ¿ô¤¬¸º¤ë·§ËÜÅÅÅ´=2025Ç¯1·î20Æü¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÄÚ°æ£²ÃúÌÜ¡¢°ËÆ£Î´ÂÀÏº»£±ÆÈî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¡ÊÈ¬Âå»Ô¡Ë¤Ï2·î1Æü¡¢¥À¥¤¥ä¤ò²þÄê¤·¤ÆÊ¿Æü¤Î±¿¹Ô¿ô¤ò53ËÜ¤«¤é48ËÜ¤Ë¸º¤é¤¹¡£µÙÆü¤â50ËÜ¤«¤é48ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ºÊØ¤Î