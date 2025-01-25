2024年3月、初期からレギュラーを務めてきた人気番組『笑点』を卒業した落語家・林家木久扇さん。55年続けた『笑点』勇退を機に、落語家・林家たけ平さんは、落語界の重鎮である木久扇さんがこれまで見てきた昭和の芸能についてインタビューを行いました。今回は、その様子をまとめた書籍『木久扇の昭和芸能史』から「松方弘樹・近衛十四郎」についてお届けします。【イラスト】林家木久扇さんが描いた近衛十四郎* * * * * * *松方