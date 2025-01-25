１月25日、ガンバ大阪は２月14日にパナソニックスタジアム吹田で行なわれるJ１第１節のセレッソ大阪戦のチケット完売を報告した。クラブは公式サイトで「試合当日の当日券売場でのチケット販売は実施いたしませんので予めご了承ください。※お支払い期限内にお支払いのなかったチケットは、再度販売される可能性がございます」と伝えた。【画像】モデルは？ G大阪が発表したC大阪戦の告知ビジュアル！また、チケットの転売や