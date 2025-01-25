将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル 第74期ALSOK杯王将戦七番勝負」第2局が1月25日、京都市の伏見稲荷大社で行われている。注目の一戦は、後手の永瀬九段が「横歩取り」を意表。やや意表を突く出だしとなった。【映像】藤井王将VS永瀬九段 対局開始の様子防衛4連覇を目指す藤井王将と、タイトル奪取を狙う永瀬九段による注目のシリーズ第2局。