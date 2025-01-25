²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê74¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡£Í¾Íµ¤À¤â¤ó¤Í¡£ËþÉ¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢1É¼ÉÔ´°Á´¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç³Ê¹¥¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡Ö¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¸À¤¨¤ë¡©¡×¤È¼ê¹Ó¤¯½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥¤