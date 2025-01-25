アルビレックス新潟レディースが24日にクラブ公式X(旧ツイッター/@albirexL)を更新し、18日の皇后杯準決勝・日テレ・東京ベレーザ戦(1-1、PK3-0)で起きた事象について報告した。サンガスタジアム by KYOCERAで開催された同試合は1-1で延長戦が終了し、当初は新潟Lサポーター側のゴールでPK戦が実施される予定だったが、中断を経て異例のエンド変更。ゴール裏の大旗が理由だったとみられる。クラブは「皇后杯準決勝PK戦の新潟