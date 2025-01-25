【今週のニュースダイジェスト】 1月17〜23日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「定額減税の申告」に関連した記事だった。また、「車両の防犯対策」「絶景貸切宿」について取り上げた記事も読まれた。「日本料理 淡流」「すしの美登利」がテーマの記事も関心が高かった。●今から準備を！【家電コンサルのお得な話・233】毎年恒例、確定申告の準備を進める時期になった。今回（令和6年分）の確定申告で個人事業者等の対象