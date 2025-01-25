音楽ユニット「YOASOBI」のAyase（30）が、2024年の自身の髪形遍歴を公開。「同一人物ですよね？」「髪の毛楽しんでるランキング世界1位ですね」など反響を呼んでいる。【映像】Ayaseの“2024年髪形遍歴”これまで、アリーナツアーやアメリカ公演でのオフショットなど、舞台裏の様子をInstagramで発信してきたAyase。2024年6月29日の投稿では、韓国のK-POPガールズグループ「NewJeans」の来日公演にゲスト出演した際の写真を