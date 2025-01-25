フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）が２４日に放送され、元トップアイドルがゲスト出演した。ハーフアップのヘアスタイルで参加する５７歳。女優の南野陽子だ。「フットボールアワー」後藤輝基が「スケバン刑事のイメージですけど」と話しかけると、南野は「私がスケバン刑事をやっていたのがもう３９年前とか。（若い子は）知らない世代」と当時を懐かしんだ。ネットは５７歳と思えぬ若々しさにビ