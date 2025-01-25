先月１４日午後３時、ソウル汝矣島（ヨイド）国会前では多くのペンライトが揺れていた。「尹錫悦（ユン・ソクヨル）ＯＵＴ」「尹錫悦弾劾」などと書かれたカードを持った若い女性たちはガールズグループ少女時代の「また巡り逢えた世界」を歌いながらペンライトを振った。この日のデモの雰囲気を主導したのは２０・３０代の女性だった。ろうそくの代わりにペンライトを持って路上に出てきた２０・３０代の女性がＫ−ＰＯＰを歌いな