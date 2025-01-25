【ワシントン＝阿部真司】米上院は２４日、トランプ政権の国防長官に元保守系ＦＯＸニュース司会者のピート・ヘグセス氏を充てる人事案を採決した。賛成と反対がともに５０票となり、上院議長を兼務するＪ・Ｄ・バンス副大統領が賛成票を投じて承認された。米連邦議会史上、副大統領による投票で閣僚人事が承認されるのは第１次トランプ政権の２０１７年以来、２度目。定数１００の上院の議席は共和党５３、民主党系４７で、採