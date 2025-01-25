元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（67）が25日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西ローカル）に出演し、亡くなった元兵庫県議に対する事実と異なる投稿について、生謝罪した。スーツ姿で、神妙な面持ちの東国原氏は「ほんとに今回、私の真偽不明の情報を、十分なファクトチェックもせず、裏取りもせずに、拙速に発信してしまったことを深く反省しております」と謝罪。続けて「今回お亡くなりに