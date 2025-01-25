◆卓球全日本選手権（25日、東京体育館）女子シングルスの準々決勝が行われ、パリ五輪の団体銀メダルメンバーでシングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が、芝田沙季（ミキハウス）と対戦。4―1（11―5、11―7、12―10、8―11、11―5）で下して準決勝に進んだ。自身初の3連覇まで残り2勝とした。26日の準決勝では大藤沙月（ミキハウス）―井絢乃（中国電力ライシス）の勝者と対戦する。第1ゲーム序盤は