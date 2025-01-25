延々「右車線走行」 それって違反です高速道路で、右車線を延々と走行しているクルマを見かけることがあります。「空いているだからどこ走ってもいいじゃない」と思う人もいるかもしれませんが、これはれっきとした「交通違反」です。一体どういうことなのでしょうか。休日の高速道路のイメージ（画像：PIXTA）。特に連休が重なるような季節だと、高速道路では左車線よりも右車線のほうがクルマの通行量が多い場合がありま