競馬新聞「馬サブロー」が誇るＰＯＧマスター、塩手智彦（栗東）と木村拓人（美浦）がお送りするＰＯＧ情報。東西のトレセンでつかんだ情報をお伝えします。１９日の京成杯は１１番人気ニシノエージェント（牡）がＶ。道中は後方を追走していたが、３角過ぎから徐々に進出し、直線で馬場の真ん中に持ち出すと一気に突き抜けた。管理する千葉直人調教師はＪＲＡ重賞初制覇。これで中山の芝は３戦して???着。２年前の勝ち馬ソー