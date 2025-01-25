熊本・阿蘇地方では、この時期の風物詩「かき餅作り」が行われています。 阿蘇市黒川の髙粼克也さんの家では、家族3人で伝統のかき餅作りが行われています。 砂糖を入れてついた餅を2日ほど寝かせ、食紅で色をつけたピンクや黄色など、色鮮やかな餅を厚さ5ミリほどに切っていきます。 そして、ひもを通したかき餅を家の中で2週間から40日ほど乾燥させるとかき餅が出来上がります。 阿蘇地方では、湿度と気温が低い