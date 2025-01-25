初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（旧リアルジャパンプロレス）が今年、旗揚げ２０周年を迎える。旗揚げから佐山のマスクを作り続けているのが「プロレス・マスク・ワールド」（東京・千代田区）を主宰する中村ユキヒロ代表（５８）だ。三重・伊勢市出身の中村さんは、３歳の頃から小児ぜんそくを患い、中２の時に肺の６分の１を切除する手術を受け、格闘家になる夢を断念した