Åìµþ¤Î°ËÆ¦ÂçÅç¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Åç¤Ë½»¤àÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡¢¡Ö¶õ¤­ÃÏ¤Ç°äÂÎ¤òÇ³¤ä¤·¤Æ³¤¤Ë¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦ÂçÅçÄ®¤Î¾öÅ¹·Ð±Ä¡¦ÌøÀ¥½¡Ã£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¹âÀ¥ÀÅ¹á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ37¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò³¤´ß¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯10·î¡¢ÂçÅç¤Î³¤´ß¤ÇÂçÂÜ¹ü¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢DNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢µîÇ¯9·î¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¹âÀ¥¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·