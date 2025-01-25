KDDI¤Ï¡¢3·î12Æü¤È13Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²»³Ú¤È¹Ô¤³¤¦ SUPER LIVE¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£3·î12Æü¤È13Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²»³Ú¤È¹Ô¤³¤¦ SUPER LIVE¡×3·î12Æü¤ÎDAY1¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È°µÅÝÅª¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëcoldrain¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¿¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÌîÀ¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÆü¤ÎDAY2¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡Ö²»³Ú¤È