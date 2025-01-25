トランプ米大統領がアンソニー・ファウチ氏への警備を打ち切った/Allison Bailey/AFP via Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ米大統領は、国立アレルギー感染症研究所（ＮＩＡＩＤ）の所長を務め、新型コロナウイルス感染症の流行時には大統領首席医療顧問も務めた経歴を持つアンソニー・ファウチ氏の警備を打ち切った。これまで同氏への警備は国立保健研究所（ＮＩＨ）が費用を負担する形で提供していた。事情に詳