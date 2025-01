人間社会において双子は珍しい存在であるほか、ヒト以外の霊長類も通常は1回の出産につき1頭の子どもしか産みません。ところが、アメリカの研究では「ヒトや霊長類の共通の祖先では双子は珍しくなかった」ということが示されました。The Evolution of Primate Litter Sizehttps://www.mdpi.com/2673-9461/4/3/14Twins were the norm for our ancient primate ancestors − one baby at a time had evolutionary advantageshttps://