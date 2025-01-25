トイレシーツの上で回転する犬の動画が、SNSで話題となっている。【映像】トイレシーツの上で回転する犬注目を集めているのは、タイのプーケットにある犬や猫の保護施設「Soi Dog Foundation」から譲渡された犬、「プケちゃん」の動画。プケちゃんは用を足す前に、トイレシーツの上で回転するのだという。その様子を投稿者は「ウンチングルーレット 毎回ハラハラ」と表現。スリル満点、恐
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