香港馬がドバイで衝撃的な勝ちっぷりを披露した。昨年の安田記念を制した香港のロマンチックウォリアー（セン７歳、Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が、現地時間２４日にＵＡＥ・ドバイのメイダン競馬場で行われたジェベルハッタ・Ｇ１（芝１８００メートル＝８頭立て）を４馬身半差で圧勝。レコードのおまけつきで４か国目のＧ１タイトルを手にした。香港の地元紙「サウスチャイナモーニングポスト」も「ロマンチック・ウ