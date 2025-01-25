毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。1月25日（土）の放送では、早稲田大生から“二郎系ラーメンの神”と崇められる「Life is Better...from Yume Wo Katare」店主・ダンさんこと平塚旦さんが登場。ダンさんは自身のラーメンをより磨き、高みを目指すため1,000杯以上のラーメンを食べ歩いてきた