ÃËÀ­¤ÏÉâµ¤¤¹¤ëÀ¸¤­Êª¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Éâµ¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÃËÀ­¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À¿¼Â¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÉâµ¤À­¤ÊÃËÀ­¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÃËÀ­¤ò¸«Äê¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤ë¾å¤Ë¥â¥Æ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥â¥Æ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃËÀ­¤ÏÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤­¤ëÃËÀ­¤Ï»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ðËÜÅª¤ËÍ×ÎÎ¤â