ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö¥Ð¥º¥³¥¹¥á¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥º¥³¥¹¥á¤ÎÎ¢¤Ë¤â¡¢¤Ò¤Ã¤½¤êÇä¤ì¤Æ¤ëÌ¾ÉÊ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥º¥³¥¹¥á¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¥³¥¹¥á¤ò10¸Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¥¨¥Æ¥å¥»¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥×¥ì¥¹¥È¡Ë¡Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ó¥¨¥Æ¥å¥»¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥×¥ì¥¹¥È¡Ë¡Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ó¡¿2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¿Íµ¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ªÌÓ·ê¤ò¤Õ¤ó