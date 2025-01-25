¡Ò¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×Í¾Ì¿1Ç¯¡¢5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÉñÂæ¤Ø¡ÄÌ¿¿Ô¤­¤ë¤Þ¤Ç½÷Í¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¡ÈÈþ¤·¤­À¸¤­ÍÍ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡Ö½÷Í¥¤Ï°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¡£Ì¿¤¢¤ë¸Â¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¡½¡½2015Ç¯¡¢¤¬¤ó¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¼º³Ú±à¡Ù¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¿çÌ²ÉÔÂ­¤ò¥ï¥¤¥ó¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¾ï¤Ëµ±¤­Â³¤±¤¿¡ÖÈà½÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ