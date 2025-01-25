2014Ç¯7·î¤Ë¡ÖÍ¾Ì¿1Ç¯¡×¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÇ¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¡£¤È¤­¤Ë¤Ï5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡ÄºÇ¸å¤Þ¤Çµ±¤­Â³¤±¤¿¡ÖÈà½÷¤Î½÷Í¥º²¡×¤È¤Ï¡©Ä«Æü¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿®°ì»á¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ×½ª¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¡ÔÆÃÊÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡ÕÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¼º³Ú±à¡×¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¤¤À¸Â­¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤