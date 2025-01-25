¥­¥ã¥ó¥É¥¥¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊ¸¶ñ¤òÈ¯¸«¡£Ê¿À®»þÂå¤ÎËâË¡¾¯½÷·Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥­¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ú¥ó¤¬100±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥­¥é¥­¥é¤·¤Æ¤¤¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¤à¤·¤íÂç¿Í¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹♡¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ú¥ó²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§H16.5¡ßW2.5¡ßD1cmÈÎÇä¥·