¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Æ¤ªÞ¯Íî¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤ò¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÈ¯¸«¢ö¡Ø¥Õ¥¿¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê800mL¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ³°¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥¯¥í¥¹·¿¡õÀò¥¿¥¤¥×¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤¬Ä¶Í¥½¨¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤·¤¿¤¤±¿Æ°Ãæ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¿åÅû¤Ç¤¹¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥¿¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê800mL¡Ë²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡ËÍÆÎÌ¡§800mL¥µ