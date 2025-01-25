µì¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î¥¸¥çー¥¸¥¢¤ÇºòÇ¯12·î29Æü¤Ë¶Ë±¦¤Î¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡¢¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥êÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¶¯¹Å¤ÊÈ¿²¤ÊÆ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤Ç¹ñÆâ¤Ïº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î»ù¶Ì¹Àµ¹»á¤¬¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ë¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÊ¤¨¤ëÂàÇ¤µñÈÝ¤Î¥¸¥çー¥¸¥¢Á°ÂçÅýÎÎ È¿¥¹¥Ñ¥¤Ë¡¡¢È¿LGBTË¡¡Ä¥í¥·¥¢¤òÄÉ¿ï¤·¤¿À¯ºö¤¬Áê¼¡¤®À®Î© ¥ï¥¤¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Î