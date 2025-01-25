ÊÝºå¾°´õ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½êÍ­¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¡Ø¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ù¤Ë¤â¤¿¤ì³Ý¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÊÝºä¤Î¥¤¥±¥ª¥¸¶ñ¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ð¥¤¥¯¡É¤ÎÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÄÌÈÎ²¦¡ÉÊÝºå¾°´õ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Ä¶¹â³Û¥Ð¥¤¥¯¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤Î¡©¡×¡Öº£²ó¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Î¡ÈCVO¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥°¥é¥¤¥É¡É¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¡£1977cc¤È¡¢Ìó·Ú¼«Æ°¼ÖÌó3ÂæÊ¬¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÇÓ