¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÁú·î¤ë¤Ê¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃæµïÀµ¹­»á¤Î·ÝÇ½°úÂà¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Áú·î¤ÏÃæµï»á¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡ÖÃæµï·¯¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¡£Èá¤·¤¹¤®¤ë¡£¼¨ÃÌ¤ÇÏÃ¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë²¿¸Î¤½¤ì¤¬º£¹¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¼¨ÃÌ¤Î°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Î¼¨ÃÌ¤è¡£½µ´©»ï¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¿Í¤Î¿ÍÀ¸Ã¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¡©¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤Î¡©ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¤¬¼«»¦¤·¤¿¤éÀÕÇ¤¤È¤ì¤ë¤Î¡©¤Û¤ó¤Þ¤¤¤Ä