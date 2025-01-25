ソニー・クリエイティブプロダクツと京都鉄道博物館は、原作出版80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」の世界を楽しめる「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」を京都鉄道博物館で開催します。 きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜  展示期間：2025年3月15日(土)〜5月6日(火・振休)展示会場：本館2Ｆ企画展示室観覧料：無料※要入館料■京都鉄道博物館