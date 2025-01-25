渡辺おさむの個展『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』が、2025年2月7日(金)よりホワイトストーンギャラリー銀座新館【東京都中央区】で開催されます。 渡辺おさむ個展『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』  会期：2025年2月7日(金)〜3月1日(土)会場：ホワイトストーンギャラリー銀座新館営業時間：11:00 - 19:00休館日：日曜 / 月曜所在地：東京都中央区銀座6-4-16