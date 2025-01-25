»°¶¦¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿©¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFOODBASE(¥Õ¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹)¡×¤è¤ê¡¢¿©Âî¤Ç»Íµ¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤ÉÁ´10¼ï¤ò2025Ç¯1·î24Æü¤è¤ê¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ FOODBASE¡Ö¿©Âî¤Ç»Íµ¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤ÉÁ´10¼ï¡×  »°¶¦¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿©¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFOODBASE(¥Õ¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹)¡×¤è¤ê¡¢¿©Âî¤Ç»Íµ¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤ÉÁ´10¼ï¤ò2025Ç¯1·î24Æü¤è¤ê¤Ë¸ø¼°¥ª