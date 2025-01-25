JRÀ¾ÆüËÜ JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°£¹»þ57Ê¬º¢¡¢ÄÅ»³Àþ¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ìî¡¹¸ý±Ø～·úÉô±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¸áÁ°11»þ37Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÄÅ»³Àþ¤Ï£´ËÜ¤¬±¿µÙ¡¢£²ËÜ¤ËºÇÂç£±»þ´Ö50Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Ìó600¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£