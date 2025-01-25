¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬CM¤ÎÊü±Ç¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤¿Ê¬¤ÎÎÁ¶â¤òÀÁµá¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â75¼Ò¤¬¼«¼Ò¤ÎCM¤ÎÊü±Ç¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤ÆAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹­¹ð¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¹­¹ðÎÁ¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤Î