旧正月の連休を控え、韓国の与野党指導部が帰省する市民たちを訪ねて挨拶を交わした。【注目】「李在明はナチスを連想させる」韓国与党しかし、市民の反応には両党に対する温度差が大きく表れた。与党「国民の力」の指導部は、「内乱同調党を解体せよ」「尹錫悦（ユン・ソンニョル）を守れ」といった非難を浴びた。一方、最大野党「共に民主党」の指導部は、市民から写真撮影の要請や贈り物を受け取り、和やかな雰囲気に包まれた。